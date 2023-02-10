Гейтс ответил на упреки в лицемерии из-за полетов на личном самолете

Сооснователь Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что не считает признаком лицемерия свой личный самолёт. Об этом сообщает Business Insider.
Во время визита в Кению Гейтсу задали вопрос, считает ли он себя лицемером из-за использования личного самолёта, одновременно с этим заявляя о необходимости бороться с изменениями климата. Бизнесмен дал отрицательный ответ – Гейтс уточнил, что финансирует компанию по прямой очистке воздуха от двуокиси углерода. По его словам, объём очищаемого на эти деньги воздуха намного превышает уровень загрязнения, который создаёт вся семья Гейтса.
Миллиардер также добавил, что тратит огромные средства на развитие области поддержания климата.
«Меня устраивает мысль о том, что я не только не являюсь частью проблемы, оплачивая компенсацию моего углеродного следа, но и благодаря вкладываемым в климатические проекты миллиардам, являюсь частью ее решения», – подытожил он.
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