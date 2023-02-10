Гейтс ответил на упреки в лицемерии из-за полетов на личном самолете

Во время визита в Кению Гейтсу задали вопрос, считает ли он себя лицемером из-за использования личного самолёта, одновременно с этим заявляя о необходимости бороться с изменениями климата. Бизнесмен дал отрицательный ответ – Гейтс уточнил, что финансирует компанию по прямой очистке воздуха от двуокиси углерода. По его словам, объём очищаемого на эти деньги воздуха намного превышает уровень загрязнения, который создаёт вся семья Гейтса.