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20 минут назад

Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 1,4 тыс. человек

Газета.Ruиещё 4

Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 408 человек. Об этом ведомство написало в своем аккаунте в социальной сети.

Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 1,4 тыс. человек
Фото: газета.ругазета.ру

В сообщении сирийского Минздрава отмечается, что число пострадавших на данный момент составляет 2 341 человек.

10 февраля Минздрав республики на своей странице в социальных сетях сообщал, что число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1387, число пострадавших на тот момент составляло 2 326.

В этот же день первый транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Сирию гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Вес груза составил 35 тонн, среди них — продукты питания, предметы первой необходимости, комплекты посуды, матрацы и передвижные электростанции.

Ранее сообщалось, что правительство Сирии решило направить гуманитарную помощь во все пострадавшие от разрушительного землетрясения регионы страны, включая неподконтрольные Дамаску.

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что в стране после разрушительного землетрясения сложилась критическая ситуация.

В мире,землетрясение,Башар Асад,МЧС России,
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