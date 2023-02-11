Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 1,4 тыс. человек

Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 408 человек. Об этом ведомство написало в своем аккаунте в социальной сети.

Фото: газета.ру газета.ру

В сообщении сирийского Минздрава отмечается, что число пострадавших на данный момент составляет 2 341 человек.

10 февраля Минздрав республики на своей странице в социальных сетях сообщал, что число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1387, число пострадавших на тот момент составляло 2 326.

В этот же день первый транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Сирию гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Вес груза составил 35 тонн, среди них — продукты питания, предметы первой необходимости, комплекты посуды, матрацы и передвижные электростанции.

Ранее сообщалось, что правительство Сирии решило направить гуманитарную помощь во все пострадавшие от разрушительного землетрясения регионы страны, включая неподконтрольные Дамаску.