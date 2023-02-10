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52 минуты назад

США отменят с 11 мая режим ЧС в связи с пандемией

ТАСС

Президент США Джо Байден принял решение отменить с 11 мая режим чрезвычайной ситуации в стране, который был введен почти три года назад в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в уведомлениях, направленных в пятницу от имени американского лидера руководству Конгресса США. Таким образом, Белый дом подтвердил намерение реализовать ранее оглашенные планы, касающиеся отмены этого режима ЧС.

Байден отменит в США режим ЧС , введенный в связи с пандемией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В конце января Административно-бюджетное управление Белого дома сообщило, что американская администрация выступает за прекращение 11 мая действия режима ЧС в связи с пандемией COVID-19.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в марте 2020 объявил "о чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19". Данный режим был позднее продлен Байденом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 102 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 1,1 млн человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Конгресс США,
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