Байден отменит в США режим ЧС , введенный в связи с пандемией

Президент США Джо Байден принял решение отменить с 11 мая режим чрезвычайной ситуации в стране, который был введен почти три года назад в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в уведомлениях, направленных в пятницу от имени американского лидера руководству Конгресса США. Таким образом, Белый дом подтвердил намерение реализовать ранее оглашенные планы, касающиеся отмены этого режима ЧС.

В конце января Административно-бюджетное управление Белого дома сообщило, что американская администрация выступает за прекращение 11 мая действия режима ЧС в связи с пандемией COVID-19.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в марте 2020 объявил "о чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19". Данный режим был позднее продлен Байденом.