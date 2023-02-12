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41 минуту назад

В Конгрессе США заявили, что не прекратят помощь Киеву

ТАССиещё 1

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) уверен в том, что американский законодательный орган продолжит выделять помощь Украине, несмотря на внесенную на этой неделе группой его однопартийцев резолюцию с призывом прекратить военную и финансовую поддержку Киева.

В Конгрессе США заявили, что не прекратят помощь Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я продолжаю считать, <...> что множество [законодателей] в обеих партиях, абсолютное большинство, поддерживает это (предоставление помощи Украине - прим. ТАСС)", - заявил он в воскресенье в эфире телеканала CBS.

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"У нас есть группировки на левом и правом флангах, которые не поддерживают Украину", - признал Маккол в ответ на просьбу прокомментировать внесенную группой республиканцев резолюцию.

По его словам, в ответ на подобные инициативы необходимо разъяснять сомневающимся законодателям, "куда уходят деньги", выделяемые на помощь Киеву, а также "объяснять, почему Украина настолько важна".

"Думаю, что мы будем вести обсуждения на этот счет, но я все же в высокой степени уверен в том, что мы дадим помощь, которая им необходима. И я хотел бы, чтобы она поступила быстрее, чтобы они могли быстрее победить", - добавил законодатель.

В четверг конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) внес на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию, предлагающую прекратить военную и финансовую помощь Украине. В резолюции отмечается, что с момента начала российской специальной военной операции США оказали Украине помощь на общую сумму $110 млрд, став крупнейшим донором Киева. При этом на военные нужды было направлено $27,4 млрд. Из-за оказываемой Украине помощи у США серьезно сократились запасы вооружений. При этом, как указывает конгрессмен, затягивание конфликта благодаря получаемой Киевом поддержке ведет к жертвам среди гражданского населения.

В качестве соавторов резолюции выступили не менее 10 членов Республиканской партии в Конгрессе, в том числе сторонницы экс-президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин (штат Джорджия) и Лорен Боберт (штат Колорадо).

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