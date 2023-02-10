Минфин США пообещал усилить давление на поддерживающие Россию страны

Минфин США в ближайшие недели и месяцы усилит санкционное давление на страны и лица, поддерживающие Военно-промышленный комплекс России в обход антироссийских санкций. Об этом заявил замглавы американского ведомства Уолли Адейемо.
«В ближайшие недели и месяцы Минфин США усилит свое внимание к противодействию уклонения от санкций, в том числе путем нацеливания на посредников и поставщиков из третьих стран, которые могут вольно или невольно помочь России пополнить запасы и материалы, в которых она отчаянно нуждается для поддержки своих вооруженных сил», — сказал Адейемо во время круглого стола с группой экспертов по санкциям и внешней политике.
Напомним, что США и их союзники начали вести агрессивную санкционную политику против РФ после начала Москвой спецоперации на Украине. Регулярно они вводят новые ограничения, на сегодняшний день анонсировали уже десятый пакет мер.