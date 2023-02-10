В офисе Зеленского решили объяснить Маску его «неправоту»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что хочет объяснить американскому миллиардеру и главе корпорации SpaceX Илону Маску, что тот совершает ошибку, когда блокирует доступ беспилотников ВСУ к сети спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает Die Welt.

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Подоляк называет мнение Маска ошибочным, а самого предпринимателя «ищущим весомую позицию в глобальной политике». По мнению украинского советника, Илон Маск хочет продемонстрировать компетентность в подобного рода вопросах.

«Я думаю, мы должны поговорить с Маском, чтобы объяснить ему наши мотивы, как и где он ошибается», – уточнил Подоляк.

Он также добавил, что подобное обсуждение следует вести в постоянном диалоге между SpaceX и Украиной. При этом Подоляк уверен, что они смогут найти «точки соприкосновения» с предпринимателем из США.