Депутат Рады назвал сроки восстановления работы энергосистемы Украины

Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины уйдет год. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «Рада».

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Он отметил, что на этот процесс уйдет «много времени» вплоть до года и «миллиарды долларов».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что около 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) остаются поврежденными в стране.

Он отметил, что на настоящий момент Украина потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. На территории Украины находятся 12 ТЭС, на каждой в среднем около 10 блоков.