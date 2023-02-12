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50 минут назад

Депутат Рады: для полноценного восстановления работы энергосистемы Украины необходим год

Газета.Ruиещё 1

Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины уйдет год. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «Рада».

Депутат Рады назвал сроки восстановления работы энергосистемы Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что на этот процесс уйдет «много времени» вплоть до года и «миллиарды долларов».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что около 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) остаются поврежденными в стране.

Он отметил, что на настоящий момент Украина потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. На территории Украины находятся 12 ТЭС, на каждой в среднем около 10 блоков.

7 февраля в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что энергоблок одной из тепловых электростанций (ТЭС) в данный момент подключен к энергосистеме Украины. В компании не указали, на какой именно электростанции подключен блок. При этом там отметили, что потребление электроэнергии растет, а имеющейся генерации недостаточно для покрытия потребностей Украины в полном объеме.

В мире,Денис Шмыгаль,
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