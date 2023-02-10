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51 минуту назад

Зеленский обсудил защиту позиций ВСУ в районе Артемовска на заседании ставки

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский провел 10 февраля заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого было обсуждено обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами, а также защита украинских позиций в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Зеленский обсудил c военными ситуацию вокруг Артемовска
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ходе заседания его участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой, отдельное внимание было уделено защите позиций украинских войск в районе Бахмута (украинское название Артемовска), Угледара, Кременной и в других районах активных боевых действий.

Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск

На сайте Зеленского также говорится, что украинская разведка доложила президенту о планах России, было обсуждено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

В заседании участвовали руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие.

10 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска закрепилась в южной части Угледара, однако Украина продолжает перебрасывать резервы ВСУ в город. Он также рассказал, что российские силы контролируют три пути снабжения ВСУ в Артемовске из четырех.

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