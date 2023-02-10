ФБР проводит обыск в доме экс-вице-президента США

Обыск проходит в резиденции Пенса в пригороде Индианаполиса. Сообщается, что полиция заблокировала доступ к зданию и движение на ближайших улицах. Сам Пенс, как и его представители, пока что никак не прокомментировал эту ситуацию, хотя ведомство уточняет, что обыск проходит по согласию сторон.