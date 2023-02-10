Лидер Pink Floyd заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован

Лидер легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован. Об этом он рассказал в интервью Berliner Zeitung.

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В своём интервью Уотерс заявил, что президент России Владимир Путин «протянул руку Западу» в попытке создать «архитектуру мира», а вступление Украины в НАТО являлись для РФ последней «красной линией» и угрозой. При этом музыкант добавил, что эти попытки были отвергнуты. Роджерс также указал на то, что президент России регулярно заявляет о своём желании защитить русскоязычное население Украины, а СВО началось из-за их геноцида.

«Любой, у кого есть хотя бы половина мозга, может понять, что конфликт на Украине был спровоцирован сверх всякой меры», – заявил Роджерс.

Помимо этого, музыкант попытался объяснить и свою позицию. По его словам, подобными заявлениями Роджерс хочет объяснить Западу, что «наши братья и сестры в России не живут в условиях репрессивной диктатуры, точно так же, как вы в Германии или я в США».

В завершении музыкант ответил на вопрос о том, почему он не бойкотирует Россию. По мнению Роджерса, бойкотировать стоило бы США, так как «они главные агрессоры».

«Во время Второй мировой войны западные правительства видели, что бывает, когда кто-то пытается вести войну против России», – подытожил он.