Первый транспортный самолёт Ил-76 МЧС России доставил в пострадавшую от землетрясения Сирию гуманитарную помощь.
Первый российский Ил-76 доставил в Сирию гуманитарную помощь
«По указанию президента Российской Федерации спецборт прибыл в Сирийскую Арабскую Республику с гуманитарной помощью», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС.
Отмечается, что в составе груза общей массой 35 т — продукты питания, предметы первой необходимости, комплекты посуды, матрасы и передвижные электростанции.
По последним данным, жертвами землетрясения в Сирии стали 1347 человек.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что никакие санкции не должны препятствовать оказанию гуманитарной помощи Сирии после прошедшего землетрясения.
Минобороны России сообщило, что более 20 т гуманитарных грузов доставлено в Сирию военно-транспортной авиацией ВКС России для пострадавших от землетрясения.