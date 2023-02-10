Первый транспортный самолёт Ил-76 МЧС России доставил в пострадавшую от землетрясения Сирию гуманитарную помощь.

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Первый российский Ил-76 доставил в Сирию гуманитарную помощь

«По указанию президента Российской Федерации спецборт прибыл в Сирийскую Арабскую Республику с гуманитарной помощью», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС.

Отмечается, что в составе груза общей массой 35 т — продукты питания, предметы первой необходимости, комплекты посуды, матрасы и передвижные электростанции.

По последним данным, жертвами землетрясения в Сирии стали 1347 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что никакие санкции не должны препятствовать оказанию гуманитарной помощи Сирии после прошедшего землетрясения.