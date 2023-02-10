В Турции задержали главного архитектора разрушившегося ЖК в Хатае

В турецком аэропорту был задержан главный архитектор разрушившегося после землетрясения жилого комплекса в Хатае. Об этом сообщает РИА Новости.
«В Турции в аэропорту задержали главного архитектора жилого комплекса в Хатае, который в буквальном смысле развалился во время землетрясения», — говорится в сообщении.
10 февраля число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 19 388. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Турции усиливается недовольство властями, в том числе президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, в связи с недостаточно быстрым разбором завалов после землетрясений. С критикой руководства выступают выжившие после землетрясения и представители оппозиционных партий.
6 февраля два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 произошли в районе Пазарджик в Кахраманмараше и магнитудой 7,6 в районе Эльбистан.