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57 минут назад

В Турции задержали главного архитектора разрушившегося жилого комплекса в Хатае

Газета.Ru

В турецком аэропорту был задержан главный архитектор разрушившегося после землетрясения жилого комплекса в Хатае. Об этом сообщает РИА Новости.

В Турции задержали главного архитектора разрушившегося ЖК в Хатае
Фото: газета.ругазета.ру

«В Турции в аэропорту задержали главного архитектора жилого комплекса в Хатае, который в буквальном смысле развалился во время землетрясения», — говорится в сообщении.

10 февраля число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 19 388. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Турции усиливается недовольство властями, в том числе президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, в связи с недостаточно быстрым разбором завалов после землетрясений. С критикой руководства выступают выжившие после землетрясения и представители оппозиционных партий.

6 февраля два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 произошли в районе Пазарджик в Кахраманмараше и магнитудой 7,6 в районе Эльбистан.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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