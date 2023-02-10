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1 час назад

В Молдавии назначен новый премьер-министр

Елена Прошина

Новым премьер-министром Молдавии стал Дорин Речан. Соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду, передает Unimedia.

В Молдавии назначен новый премьер-министр
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что на пост премьера Речана выдвинула именно глава республики. До этого он являлся советником Санду в области обороны и нацбезопасности, а также секретарем Высшего совета безопасности.

Теперь у Речана есть 14 дней на формирование нового правительства.

«Я немедленно приступлю к формированию правительственного собрания и действиям, которые необходимы для реализации правительственной программы», — сказал новый премьер.

По словам Речана, его главными приоритетами станут дисциплина в госучреждениях, стимулирование экономики и укрепление безопасности Молдавии.

Ранее бывшее правительство республики вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей объявило об уходе в отставку. Оно действовало 1,5 года.

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