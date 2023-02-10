Согласно сообщению Министерства разведки Ирана и Корпуса стражей исламской революции, были арестованы подозреваемые по делу об атаке на охраняемый объект Минобороны Ирана в Исфахане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.
Более подробная информация о задержанных не раскрывается в связи с идущим расследованием. Однако источник уточняет, что причастность к араке наёмников из Израиля была доказана.
28 января 2023 года завод Министерства обороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотниками. В результате на территории завода прогремело несколько взрывов, но жертв удалось избежать. По имеющимся данным, один дрон был сбит системой ПВО, ещё два летательных аппарата взорвались в оборонительных ловушках.