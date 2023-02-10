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1 час назад

Иранские спецслужбы задержали подозреваемых в атаке на стратегический объект в Исфахане

Елена Прошина

Согласно сообщению Министерства разведки Ирана и Корпуса стражей исламской революции, были арестованы подозреваемые по делу об атаке на охраняемый объект Минобороны Ирана в Исфахане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Более подробная информация о задержанных не раскрывается в связи с идущим расследованием. Однако источник уточняет, что причастность к араке наёмников из Израиля была доказана.

WSJ: Израиль стоит за атакой беспилотников на Иран

28 января 2023 года завод Министерства обороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотниками. В результате на территории завода прогремело несколько взрывов, но жертв удалось избежать. По имеющимся данным, один дрон был сбит системой ПВО, ещё два летательных аппарата взорвались в оборонительных ловушках.

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