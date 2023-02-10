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1 час назад

Минобороны Белоруссии выразило соболезнования Турции в связи с землетрясением

Газета.Ru

Министерство Белоруссии выразило соболезнования Турции в связи с разрушительным землетрясением. Об этом говорится в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

Минобороны Белоруссии выразило соболезнования Турции
Фото: ТАССТАСС

«Не оставаясь в стороне от страданий и горя турецкого народа, белорусское оборонное ведомство выражает свои искренние и глубокие соболезнования», — говорится в публикации.

Отмечается, что от Минобороны республики были высказаны слова поддержки родственникам погибших, а также слова скорейшего выздоровления раненым.

«Оставляя запись в книге соболезнований, которая открыта в Посольстве, белорусский народ скорбит вместе с народом Турции», — заключили в ведомстве.

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