Минобороны Белоруссии выразило соболезнования Турции

Министерство Белоруссии выразило соболезнования Турции в связи с разрушительным землетрясением. Об этом говорится в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
«Не оставаясь в стороне от страданий и горя турецкого народа, белорусское оборонное ведомство выражает свои искренние и глубокие соболезнования», — говорится в публикации.
Отмечается, что от Минобороны республики были высказаны слова поддержки родственникам погибших, а также слова скорейшего выздоровления раненым.
«Оставляя запись в книге соболезнований, которая открыта в Посольстве, белорусский народ скорбит вместе с народом Турции», — заключили в ведомстве.