Премьер Италии сравнила сплоченность Евросоюза с «Титаником»

«Тот, кто считает, что Европа должна быть клубом, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу; (тот, кто считает), что есть первый и третий класс, ошибается. Стоит вспомнить "Титаник": когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», – объяснила она.