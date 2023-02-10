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17 минут назад

Премьер Италии сравнила сплоченность Евросоюза с «Титаником»

Елена Прошина

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что сплочённость Евросоюза по поводу Украины напоминает ей ситуацию с затонувшим кораблём «Титаник». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мелони, она бы не рекомендовала проводить встречу между президентом Франции Эммануэлем Макроном с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, из-за необходимости «передать идею единства с Украиной».

Зеленский покинул двухдневный саммит ЕС

Напомним, что 8 февраля Зеленский, Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели переговоры в Париже. На следующий день главы Франции и Украины вместе прибыли на саммит Евросоюза. Там Мелони заявила, что считает приглашение Зеленского в Париж неуместным – по её словам, в Париже не было 25 лидеров стран Евросоюза из 27.

При этом премьер Италии утверждает, что проблема не в том, что кого-то не пригласили на встречу в Париж. По словам Мелони, Италия просто является «достаточно центральной страной», чтобы открыто выражать несогласие.

«Тот, кто считает, что Европа должна быть клубом, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу; (тот, кто считает), что есть первый и третий класс, ошибается. Стоит вспомнить "Титаник": когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», – объяснила она.

Ранее Зеленский объявил о запланированном визите Джорджи Мелони на Украину.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,ЕС,
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