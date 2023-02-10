Кандидат на пост премьера Молдавии Речан назвал приоритетом интеграцию в ЕС

Выдвинутый президентом Молдавии Майей Санду на пост премьер-министра секретарь Высшего совета безопасности Дорин Речан назвал своим главным приоритетом процесс интеграции республики в Европейский союз . Об этом сообщает ТАСС.

«Главным в программе нового кабинета будет европейская интеграция», — сказал Речан.

Он отметил, что молдавский властям необходимо придать дополнительный импульс этому процессу, гармонизировать законодательство республики с правилами Евросоюза, а также выполнить взятые перед ЕС обязательства.