Белоруссия эвакуировала из Турции трех женщин с детьми

Три гражданки Белоруссии вместе с детьми были эвакуированы из пострадавших от землетрясения районов Турции. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД сообщает «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что женщин вместе с детьми вывезли на борту военно-транспортного самолета Ил-76МД, принадлежащего Министерству обороны Белоруссии.

Ранее сообщалось, что белорусские власти решили направить в Турцию отряд МЧС, в который войдут 64 спасателя и пять поисковых собак.