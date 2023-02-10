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19 минут назад

Белоруссия эвакуировала из Турции трех женщин с детьми

Lenta.ru

Три гражданки Белоруссии вместе с детьми были эвакуированы из пострадавших от землетрясения районов Турции. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД сообщает «Sputnik Беларусь».

Белоруссия эвакуировала из Турции трех женщин с детьми
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что женщин вместе с детьми вывезли на борту военно-транспортного самолета Ил-76МД, принадлежащего Министерству обороны Белоруссии.

Ранее сообщалось, что белорусские власти решили направить в Турцию отряд МЧС, в который войдут 64 спасателя и пять поисковых собак.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. До 12 февраля в стране объявлен общенациональный траур.

В мире,землетрясение,
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