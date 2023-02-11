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4 минуты назад

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии

Газета.Ruиещё 4

Вечером в субботу, 11 февраля, в западной части Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Землетрясение произошло в Грузии
Фото: 

По информации центра, подземные толчки зафиксировали в 19:33 по тбилисскому времени (18:33 мск). Эпицентр землетрясения находился в селе Вакиджвари в 7 км от Озургети.

Данные о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 21 848 человек, число пострадавших выросло до 80 104.

6 февраля два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 произошли в районе Пазарджик в Кахраманмараше и магнитудой 7,6 в районе Эльбистан. Как заявили в турецком Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), за землетрясениями последовали еще 1330 афтершоков.

После Турции землетрясения прокатились по всей планете.

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