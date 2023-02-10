Палестинец въехал в остановку в Иерусалиме, погиб шестилетний ребенок

Шестилетний ребенок и 20-летний мужчина погибли в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Иерусалиме , еще пятеро человек пострадали, сообщает Jerusalem Post.

Как пишет издание, житель района Исавия в Восточном Иерусалиме Хосейн Карака врезался на автомобиле в автобусную остановку на въезде в район Рамот, где стояли десятки людей, многие из которых были одеты в религиозные одежды и готовились к празднованию шаббата. Карака был застрелен прибывшими на место сотрудниками полиции.