Палестинец въехал в остановку в Иерусалиме, погиб шестилетний ребенок

Шестилетний ребенок и 20-летний мужчина погибли в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Иерусалиме, еще пятеро человек пострадали, сообщает Jerusalem Post.
Как пишет издание, житель района Исавия в Восточном Иерусалиме Хосейн Карака врезался на автомобиле в автобусную остановку на въезде в район Рамот, где стояли десятки людей, многие из которых были одеты в религиозные одежды и готовились к празднованию шаббата. Карака был застрелен прибывшими на место сотрудниками полиции.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее терактом и поручил правоохранительным органам произвести аресты, а также опечатать и снести дом Караки.
«Сердце болит при виде этого тяжелого зрелища. Подлый террорист уносит жизни невинных детей и взрослых только потому, что они евреи. Это еще одно событие, которое доказывает, что мы переживаем тяжелый период, требующий бдительности», — прокомментировал трагедию мэр Иерусалима Моше Лион.