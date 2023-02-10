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1 час назад

Палестинец въехал в остановку в Иерусалиме, погиб шестилетний ребенок

Газета.Ruиещё 2

Шестилетний ребенок и 20-летний мужчина погибли в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Иерусалиме, еще пятеро человек пострадали, сообщает Jerusalem Post.

Палестинец въехал в остановку в Иерусалиме, погиб шестилетний ребенок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как пишет издание, житель района Исавия в Восточном Иерусалиме Хосейн Карака врезался на автомобиле в автобусную остановку на въезде в район Рамот, где стояли десятки людей, многие из которых были одеты в религиозные одежды и готовились к празднованию шаббата. Карака был застрелен прибывшими на место сотрудниками полиции.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее терактом и поручил правоохранительным органам произвести аресты, а также опечатать и снести дом Караки.

«Сердце болит при виде этого тяжелого зрелища. Подлый террорист уносит жизни невинных детей и взрослых только потому, что они евреи. Это еще одно событие, которое доказывает, что мы переживаем тяжелый период, требующий бдительности», — прокомментировал трагедию мэр Иерусалима Моше Лион.

В мире,Происшествия,Биньямин Нетаньяху,
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