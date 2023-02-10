Новое правительство Молдавии сформирует правящая проевропейская партия ПДС

«Фракция ПДС обеспечит формирование нового правительства, которое будет сосредоточено на проблемах безопасности и экономического развития», — сообщил председатель парламента, лидер ПДС Игорь Гросу в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).