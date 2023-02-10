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33 минуты назад

Новое правительство Молдавии сформирует правящая проевропейская партия ПДС

Газета.Ru

Новое правительство Молдавии после отставки премьер-министра Натальи Гаврилицы будет формировать проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС). Эта партия контролирует парламент Молдавии.

Новое правительство Молдавии сформирует правящая проевропейская партия ПДС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фракция ПДС обеспечит формирование нового правительства, которое будет сосредоточено на проблемах безопасности и экономического развития», — сообщил председатель парламента, лидер ПДС Игорь Гросу в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он поблагодарил правительство Гаврилицы за работу.

«Несмотря на тяжесть вызовов, страна управлялась ответственно, с большим вниманием и самоотверженной работой», — отметил он.

Гросу уверен, что благодаря работе кабмина в стране «сохранили мир и стабильность».

В мире,Игорь Гросу,
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