Новое правительство Молдавии после отставки премьер-министра Натальи Гаврилицы будет формировать проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС). Эта партия контролирует парламент Молдавии.
«Фракция ПДС обеспечит формирование нового правительства, которое будет сосредоточено на проблемах безопасности и экономического развития», — сообщил председатель парламента, лидер ПДС Игорь Гросу в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Он поблагодарил правительство Гаврилицы за работу.
«Несмотря на тяжесть вызовов, страна управлялась ответственно, с большим вниманием и самоотверженной работой», — отметил он.
Гросу уверен, что благодаря работе кабмина в стране «сохранили мир и стабильность».