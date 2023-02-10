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1 час назад

Князь Альбер II появился на публике с княгиней Шарлен после перенесенного коронавируса

Газета.Ru

Князь Монако Альбер II и его супруга, княгиня Шарлен, впервые вместе вышли в свет после того, как он перенес коронавирус. Об этом сообщает Monaco Tribune.

Князь Альбер II появился на публике после перенесенного коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Княжеская чета Монако встретилась с художником Mr OneTeas, чтобы принять участие в придуманной им акции к Международному женскому дню. 8 марта в Океанографическом музее Монако будет представлено коллективное произведение искусства, состоящее из множества небольших полотен. Альбер II и Шарлен внесли свой вклад и создали по картине с помощью трафаретов и аэрозольных красок: он нарисовал дзюдоиста, сопроводив словом «Сила», а она — мяч для регби, подписав «Вместе сильнее».

Примечательно, что князь Альбер II появился на публике с княгиней Шарлен после перенесенного коронавируса.

25 января в княжеском дворце Монако сообщили о том, что Альбер II в третий раз сдал положительный тест на ковид. При этом отмечалось, что болезнь протекает бессимптомно. Пока князь находился на самоизоляции, его супруга Шарлен с детьми Жаком и Габриэллой появились на праздновании Дня святой Девоты.

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