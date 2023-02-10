Князь Альбер II появился на публике после перенесенного коронавируса

Князь Монако Альбер II и его супруга, княгиня Шарлен, впервые вместе вышли в свет после того, как он перенес коронавирус. Об этом сообщает Monaco Tribune.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Княжеская чета Монако встретилась с художником Mr OneTeas, чтобы принять участие в придуманной им акции к Международному женскому дню. 8 марта в Океанографическом музее Монако будет представлено коллективное произведение искусства, состоящее из множества небольших полотен. Альбер II и Шарлен внесли свой вклад и создали по картине с помощью трафаретов и аэрозольных красок: он нарисовал дзюдоиста, сопроводив словом «Сила», а она — мяч для регби, подписав «Вместе сильнее».

Примечательно, что князь Альбер II появился на публике с княгиней Шарлен после перенесенного коронавируса.