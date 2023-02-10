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1 час назад

Шольц примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц примет участие в 59-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет 17-19 февраля в административном центре Баварии. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

Шольц примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"17-18 февраля канцлер примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности", - сказала она, добавив, что 17 февраля Шольц выступит на конференции с речью и затем ответит на вопросы участников форума. Вечером 17 февраля и 18 февраля у него пройдут двусторонние встречи, с кем - не уточняется. "Повестка пока находится на стадии планирования, поэтому не могу предоставить дальнейшей информации", - заявила Хофман.

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Как сообщается на сайте мероприятия, одной из основных тем станет ситуация на Украине. Ранее председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявил, что официальные представители РФ не приглашены на предстоящий форум. Вместо этого, по его словам, организаторы хотят "обсудить будущее России с российскими оппозиционными лидерами и людьми, находящимися в изгнании". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с этим констатировал, что Мюнхенская конференция по безопасности окончательно деградировала, а организаторы боятся звать Россию, чтобы не слушать правду.

Среди участников форума в этом году: президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как ожидается, в Мюнхене будет также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

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