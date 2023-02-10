Франция объяснила, почему не поставляет самолеты Украине

"Поставить самолет - это не то же самое, что поставить гаубицу, <...> самолет - это нечто иное. Прежде всего это средство нападения, а не обороны. Потребуется обучение пилотов, использовать их нужно в крайне специфичных условиях. И сейчас мы находимся в периоде, когда мы ощущаем начало наступления и видим продвижение российских войск, что требует обеспечения средствами обороны, которые бы позволили удержать позиции, а может и продвинуться в противоположном направлении", - сказал он.