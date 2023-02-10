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15 минут назад

Польша предложила принять Саакашвили на лечение в республике

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава предложила принять бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в стране. Об этом он сообщил на пресс-конференции на саммите ЕС, передает ТАСС.

«Польша инициировала предложение к грузинскому правительству об отправке бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в Польшу», — сказал он.

Ранее власти Грузии пообещали, что экс-президент страны Михаил Саакашвили не будет амнистирован. Как заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, парламент Грузии не будет принимать закон об амнистии политика.

По его словам, «закон об амнистии не может быть приспособлен к одному конкретному человеку».

Украина призвала Грузию перестать «сводить счеты» с Саакашвили

6 февраля суд отказал бывшему президенту Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и освобождении по состоянию здоровья. Политик назвал это решение смертным приговором.

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