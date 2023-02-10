СМИ: воздушную тревогу снова объявили по всей Украине

Воздушную тревогу во второй раз за пятницу, 10 февраля, объявили на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту по оповещению населения.

Повторный сигнал был объявлен на всей территории Украины около 14:15 мск.

Напомним, что первое предупреждение сегодня длилось около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Кременчуге, в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, в шести областях были повреждены ТЭЦ и ГЭС, а также высоковольтная инфраструктура. Власти ряда населенных пунктов заявляли о перебоях с электричеством.