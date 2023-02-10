В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
28 минут назад

СМИ: воздушную тревогу снова объявили по всей Украине

Никита Бородкин

Воздушную тревогу во второй раз за пятницу, 10 февраля, объявили на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту по оповещению населения.

СМИ: воздушную тревогу снова объявили по всей Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Повторный сигнал был объявлен на всей территории Украины около 14:15 мск.

Напомним, что первое предупреждение сегодня длилось около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Кременчуге, в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, в шести областях были повреждены ТЭЦ и ГЭС, а также высоковольтная инфраструктура. Власти ряда населенных пунктов заявляли о перебоях с электричеством.

Вооруженные силы России наносят массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы.

В мире,Герман Галущенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители