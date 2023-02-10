Польша назвала одну из причин закрытия погранперехода с Белоруссией

Польское правительство назвало одной из главных причин закрытия погранперехода с Белоруссией в Бобровниках решение Гродненского областного суда, приговорившего журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщил в пятницу на брифинге пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

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"Мы все знаем, что делает Белоруссия, какую агрессивную политику допускает в отношении нашей страны в последние полтора года <...>. Думаю, важные вопросы госбезопасности заставляют нас сейчас так поступать. Это рациональное решение, гарантирующее безопасность польского государства", - сказал он, обвинив в иррациональном поведении власти Белоруссии за действия в отношении Почобута.

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"Будут ли приниматься какие-то другие решения по этому делу? Мы точно еще не раз встретимся тут у министерства", - указал Ясина. "Мы все понимаем, с кем соседствуем и по какой причине те или иные шаги предпринимаются. Напомню, что это происходит через полтора года после того, как Белоруссия допустила в отношении нашей страны чуть ли не прямую агрессию. Терпение польского государства и так большое", - добавил он.

Погранпереход в Бобровниках прекратит работать сегодня с 12:00 (14:00 мск). Как сообщила пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская, этот переход в последний год был единственным в Подляском воеводстве погранпереходом, который оформлял перевозку товаров. После вступления в силу решения о его закрытии на польско-белорусской границе останется только один действующий погранпереход в Тересполе.

Миграционный кризис

В ноябре 2021 года Польша на волне обострения миграционного кризиса закрыла погранпереход в Кузнице. Тогда мигранты тысячами пытались проникнуть на польскую территорию. Всего за 2021 год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122. Польские власти обвинили в миграционном кризисе Белоруссию, заявив, что Минск способствует наплыву мигрантов, а белорусские пограничники помогают им атаковать польскую границу.

В последние месяцы численность нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в республику, составляла не более нескольких десятков человек в день. За весь 2022 год было зафиксировано 15,7 тыс. таких попыток. Большинство из них польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

Дело Почобута

Гражданин Белоруссии польского происхождения Почобут был задержан весной 2021 года, в октябре 2022 года он был включен Комитетом государственной безопасности Белоруссии в перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Гродненский суд признал его виновным "в публичных призывах к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, и распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием средств массовой информации" и интернета.

Также его признали виновным "в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной, религиозной и иной социальной вражды". Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке, пояснили в Верховном суде республики.