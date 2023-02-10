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1 час назад

Асад назвал ситуацию в Сирии катастрофической

Национальная Служба Новостейиещё 1

Президент Сирии Башар Асад назвал катастрофической ситуацию после землетрясения, сообщает РИА Новости.

«Будет сделано все возможное для восстановления пострадавших районов и помощи людям», - заявил Асад.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны незамедлительно снять с Сирии санкции на фоне землетрясения. Это позволит странам оказывать помощь сирийскому народу более оперативно.

В Евросоюзе заявили о помощи Сирии после землетрясения

Землетрясения в Турции и Сирии начались 7 февраля. Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 18 342, раненых — 74 242, а в Сирии погибли больше 1,3 тысяч человек, сообщает НСН.

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