«Будет сделано все возможное для восстановления пострадавших районов и помощи людям», - заявил Асад.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны незамедлительно снять с Сирии санкции на фоне землетрясения. Это позволит странам оказывать помощь сирийскому народу более оперативно.

Землетрясения в Турции и Сирии начались 7 февраля. Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 18 342, раненых — 74 242, а в Сирии погибли больше 1,3 тысяч человек, сообщает НСН.