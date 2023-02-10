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50 минут назад

Кличко заявил о повреждении электросетей в Киеве

Никита Бородкин

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении электросетей в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

Кличко заявил о повреждении электросетей в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей», — написал градоначальник в социальных сетях.

Напомним, что в пятницу, 10 февраля, воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Как сообщали местные СМИ, взрывы прогремели в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Кременчуге, в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

В ряде населенных пунктов местные власти заявляли о перебоях со светом. Компания «Укрэнерго» подтвердила повреждения объектов высоковольтной инфраструктуры в нескольких регионах, в том числе и на ТЭЦ.

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы.

В мире,Виталий Кличко,
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