Кличко заявил о повреждении электросетей в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении электросетей в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей», — написал градоначальник в социальных сетях.

Напомним, что в пятницу, 10 февраля, воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Как сообщали местные СМИ, взрывы прогремели в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Кременчуге, в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

В ряде населенных пунктов местные власти заявляли о перебоях со светом. Компания «Укрэнерго» подтвердила повреждения объектов высоковольтной инфраструктуры в нескольких регионах, в том числе и на ТЭЦ.