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36 минут назад

Швейцария заинтересовалась в совместных учениях с НАТО

Lenta.ru

Женева начала переговоры об участии швейцарской армии в совместных учениях с НАТО. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.

Швейцария заинтересовалась в совместных учениях с НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Обсуждается возможное участие швейцарских войск в многонациональных учениях также является предметом переговоров», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи 9 февраля посетил с официальным визитом Женеву, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество Швейцарии с альянсом.

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