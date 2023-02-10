Швейцария заинтересовалась в совместных учениях с НАТО

Женева начала переговоры об участии швейцарской армии в совместных учениях с НАТО. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.
«Обсуждается возможное участие швейцарских войск в многонациональных учениях также является предметом переговоров», — говорится в заявлении.
В документе также отмечается, что верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи 9 февраля посетил с официальным визитом Женеву, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество Швейцарии с альянсом.