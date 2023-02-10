МИД: Россия считает неуместным сохранять санкции против Сирии на фоне землетрясения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия считает неуместным сохранение санкций против Сирии, которые мешают оказывать помощь после землетрясения, и призывает западные страны к их отмене. Об этом сообщает ТАСС. "Мы призываем незамедлительно пересмотреть эту антигуманную позицию, снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры", - сказала Захарова. Она также подчеркнула важность оказания международной помощи в кооперации с Дамаском и уважения территориальной целостности государства. Ранее в Минэнерго Сирии оценили затраты на восстановление электросистем в более чем десять миллиардов сирийских фунтов или $2,2 млн. До этого правозащитная организация "Международное общество защиты прав человека" на фоне разрушительного, смертоносного землетрясения на сирийско-турецкой границе выступила за немедленную приостановку санкций в отношении Сирийской Арабской Республики.