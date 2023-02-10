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59 минут назад

МИД: Россия считает неуместным сохранять санкции против Сирии на фоне землетрясения

Газета.Ruиещё 2

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия считает неуместным сохранение санкций против Сирии, которые мешают оказывать помощь после землетрясения, и призывает западные страны к их отмене. Об этом сообщает ТАСС. "Мы призываем незамедлительно пересмотреть эту антигуманную позицию, снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры", - сказала Захарова. Она также подчеркнула важность оказания международной помощи в кооперации с Дамаском и уважения территориальной целостности государства. Ранее в Минэнерго Сирии оценили затраты на восстановление электросистем в более чем десять миллиардов сирийских фунтов или $2,2 млн. До этого правозащитная организация "Международное общество защиты прав человека" на фоне разрушительного, смертоносного землетрясения на сирийско-турецкой границе выступила за немедленную приостановку санкций в отношении Сирийской Арабской Республики.

МИД: Россия считает неуместным сохранять санкции против Сирии на фоне землетрясения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Мария Захарова,МИД России,
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