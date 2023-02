Взгляды Илона Маска разошлись с общественным мнением

Ученые Института человеческого развития Общества Макса Планка, Эксетерского университета, Амстердамского свободного университета и Бристольского университета выяснили, что общественное мнение расходится со взглядами Илона Маска, касающимися того, нужно ли модерировать интернет-контент, содержащий дезинформацию. Согласно результатам, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), большинство людей согласны с тем, что нужно бороться с дезинформацией в социальных сетях.