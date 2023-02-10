Взгляды Илона Маска разошлись с общественным мнением

Ученые Института человеческого развития Общества Макса Планка, Эксетерского университета, Амстердамского свободного университета и Бристольского университета выяснили, что общественное мнение расходится со взглядами Илона Маска, касающимися того, нужно ли модерировать интернет-контент, содержащий дезинформацию. Согласно результатам, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), большинство людей согласны с тем, что нужно бороться с дезинформацией в социальных сетях.

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В ходе опроса более 2500 респондентов из США сообщили, будут ли они удалять сообщения в социальных сетях, распространяющие дезинформацию, отрицающую Холокост, эффективность вакцин и изменение климата. Они также указали, нужно ли принимать карательные меры в отношении учетных записей путем вынесения предупреждения или временной или постоянной блокировки.

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Респондентам давали изучить информацию о гипотетических аккаунтах, включая политическую направленность, количество подписчиков, а также посты аккаунтов и последствия содержащейся в них дезинформации. Большинство респондентов предпочли предпринять какие-либо действия для борьбы с распространением вредоносной дезинформации. В среднем 66 процентов респондентов заявили, что удалят оскорбительные посты, а 78 процентов предпримут какие-либо действия в отношении аккаунта. 33 процента решили «вынести предупреждение», а 45 процентов решили на неопределенный срок или временно заблокировать аккаунты, распространяющие дезинформацию.

Не вся дезинформация подвергалась одинаковому наказанию: меньше всего респонденты реагировали на отрицание изменения климата (58 процентов), в то время как на отрицание Холокоста (71 процент) и отрицание выборов (69 процентов) реагировали чаще всего, за ними следовал контент против вакцинации (66 процентов).