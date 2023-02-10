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1 час назад

Взгляды Илона Маска разошлись с общественным мнением

Lenta.ru

Ученые Института человеческого развития Общества Макса Планка, Эксетерского университета, Амстердамского свободного университета и Бристольского университета выяснили, что общественное мнение расходится со взглядами Илона Маска, касающимися того, нужно ли модерировать интернет-контент, содержащий дезинформацию. Согласно результатам, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), большинство людей согласны с тем, что нужно бороться с дезинформацией в социальных сетях.

Взгляды Илона Маска разошлись с общественным мнением
Фото: LentaLenta

В ходе опроса более 2500 респондентов из США сообщили, будут ли они удалять сообщения в социальных сетях, распространяющие дезинформацию, отрицающую Холокост, эффективность вакцин и изменение климата. Они также указали, нужно ли принимать карательные меры в отношении учетных записей путем вынесения предупреждения или временной или постоянной блокировки.

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Респондентам давали изучить информацию о гипотетических аккаунтах, включая политическую направленность, количество подписчиков, а также посты аккаунтов и последствия содержащейся в них дезинформации. Большинство респондентов предпочли предпринять какие-либо действия для борьбы с распространением вредоносной дезинформации. В среднем 66 процентов респондентов заявили, что удалят оскорбительные посты, а 78 процентов предпримут какие-либо действия в отношении аккаунта. 33 процента решили «вынести предупреждение», а 45 процентов решили на неопределенный срок или временно заблокировать аккаунты, распространяющие дезинформацию.

Не вся дезинформация подвергалась одинаковому наказанию: меньше всего респонденты реагировали на отрицание изменения климата (58 процентов), в то время как на отрицание Холокоста (71 процент) и отрицание выборов (69 процентов) реагировали чаще всего, за ними следовал контент против вакцинации (66 процентов).

По словам авторов, результаты показывают, что так называемые абсолютисты свободы слова, такие как Илон Маск, оторваны от общественного мнения. Люди в целом признают, что некоторые ограничения свободы слова в социальных сетях должны быть, а именно в тех случаях, когда она может причинить вред. При этом респонденты не демонстрировали склонности к удалению противоположной политической точки зрения. Ученые полагают, что их работа поможет разработать прозрачные правила модерации контента в отношении вредоносной информации.

В мире,Илон Маск,
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