ООН призвала отменить часть санкций против Сирии для доставки гумпомощи

Региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН на Ближнем Востоке Корин Флейшер призвала отменить часть санкций против Сирии для доставки гуманитарной помощи в страну, так как наложенные ограничения мешают ввозу необходимых после землетрясения товаров. Ее слова приводит РИА Новости.

Она сообщила, что есть трудности с ввозом в страну лекарств, удобрений и некоторого оборудования.

«Так что да, нам нужно снять некоторые санкции», — пояснила она.

Также Флейшер заявила, что у продовольственной программы заканчиваются запасы на северо-западе Сирии, где 90 процентов населения, по ее утверждению, зависят от гуманитарной помощи. В связи с этим она также призвала открыть больше пограничных переходов из Турции, приводит ее слова Reuters.