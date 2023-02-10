СМИ: во Львове прогремели взрывы

Во Львове прогремели взрывы. Как сообщает РИА Новости, мэр города Андрей Садовой заявил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации (граничит со Львовской областью) Светлана Онищук также заявила, что в регионе работает система ПВО.

Напомним, что утром в пятницу, 10 февраля, воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Кременчуге, в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Винницкой и Полтавской областях. В ряде населенных пунктов местные власти заявили о перебоях со светом. Компания «Укрэнерго» подтвердила повреждения объектов высоковольтной инфраструктуры в нескольких регионах.