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52 минуты назад

СМИ: во Львове прогремели взрывы

Никита Бородкин

Во Львове прогремели взрывы. Как сообщает РИА Новости, мэр города Андрей Садовой заявил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

СМИ: во Львове прогремели взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации (граничит со Львовской областью) Светлана Онищук также заявила, что в регионе работает система ПВО.

Напомним, что утром в пятницу, 10 февраля, воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Кременчуге, в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Винницкой и Полтавской областях. В ряде населенных пунктов местные власти заявили о перебоях со светом. Компания «Укрэнерго» подтвердила повреждения объектов высоковольтной инфраструктуры в нескольких регионах.

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атакам подвергаются объекты энергетики, связи и управления.

В мире,Андрей Садовой,
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