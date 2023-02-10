По мере роста количества жертв землетрясения в Турции усиливается критика темпов реагирования властей на последствия природной катастрофы. Bloomberg сообщает, что гнев населения обращается против турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган сталкивается с растущей критикой со стороны выживших после землетрясения и оппозиционных партий из-за недостаточно быстрого разбора завалов. Оппозиционеры утверждают, что из-за задержки с отправкой кранов для подъема бетонных плит власти упустили критически важный момент для спасения людей. Также правительство Эрдогана обвиняют в низком качестве жилья во время строительного бума, что также могло привести к росту количества жертв.
Президент США Джо Байден в интервью Telemundo заявил, что «пока просто не готов» принять решение об участии в президентских выборах 2024 года. Он подчеркнул, что в его словах нет скрытых мотивов.
Также Байден заявил, что «на самом деле не видит разницы между тем, против кого баллотироваться», - против экс-президента Дональда Трампа или губернатора Флориды Рона Десантиса. По мнению Байдена, Трамп и Десантис «имеют схожий образ действий». Он подчеркнул, что не имя противника будет определять, выдвинет ли он свою кандидатуру или нет.
Канцлер Германии Олаф Шольц внезапно отказался от позиции «отстающего» и решил перейти в авангард в вопросе поставок танков Украине, сообщает Politico. 9 февраля он призвал своих европейских партнеров «перестать тянуть время, когда дело доходит до оказания серьезной военной поддержки Украине».
Выступая на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, Шольц заявил, что Берлин «очень быстро» поставил Киеву современные версии Leopard, и теперь другие должны последовать его примеру, особенно те, кто когда-то оказывал давление на Германию. Ранее в течение нескольких недель Шольц сталкивался с растущей критикой со стороны союзников за то, что колебался с поставками танков. В конце концов канцлер Германии уступил - после того, как США согласились отправить свои собственные передовые танки Украине.
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея «процветает благодаря сильной армии», и призвал наращивать военную мощь страны беспрецедентными темпами. Об этом сообщает ЦТАК.
На торжествах по случаю 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) лидер Северной Кореи подчеркнул, что КНА должна вечно быть «всепобеждающей армией». Ким Чен Ын заявил, что лишь сильные могут обладать честью и достоинством, а самооборона гарантирует КНДР независимость и самостоятельность.
Члены семьи оператора Галины Хатчинс, убитой выстрелом актера Алека Болдуина во время съемок одной из сцен фильма «Ржавчина», подали иск к актеру. Иск против Болдуина и других участников производства «Ржавчины» был подан в Верховный суд округа Лос-Анджелеса 9 февраля от имени сестры и семьи Хатчинс, сообщает CNBC.
Обвинения включают халатность, нанесение побоев и умышленное причинение эмоционального стресса. Адвокат семьи Глория Оллред заявила, что Болдуин не связывался с матерью, отцом и сестрой Хатчинс с тех пор, как она была убита. Семья Хатчинс в настоящее время живет на Украине.