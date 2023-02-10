«Турецкий гнев обращается против Эрдогана»

По мере роста количества жертв землетрясения в Турции усиливается критика темпов реагирования властей на последствия природной катастрофы. Bloomberg сообщает, что гнев населения обращается против турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Эрдоган сталкивается с растущей критикой со стороны выживших после землетрясения и оппозиционных партий из-за недостаточно быстрого разбора завалов. Оппозиционеры утверждают, что из-за задержки с отправкой кранов для подъема бетонных плит власти упустили критически важный момент для спасения людей. Также правительство Эрдогана обвиняют в низком качестве жилья во время строительного бума, что также могло привести к росту количества жертв.

Байден пока не готов объявить об участии в выборах

Президент США Джо Байден в интервью Telemundo заявил, что «пока просто не готов» принять решение об участии в президентских выборах 2024 года. Он подчеркнул, что в его словах нет скрытых мотивов.

Также Байден заявил, что «на самом деле не видит разницы между тем, против кого баллотироваться», - против экс-президента Дональда Трампа или губернатора Флориды Рона Десантиса. По мнению Байдена, Трамп и Десантис «имеют схожий образ действий». Он подчеркнул, что не имя противника будет определять, выдвинет ли он свою кандидатуру или нет.

Шольц призвал союзников скорее поставить Украине «Леопарды»

Канцлер Германии Олаф Шольц внезапно отказался от позиции «отстающего» и решил перейти в авангард в вопросе поставок танков Украине, сообщает Politico. 9 февраля он призвал своих европейских партнеров «перестать тянуть время, когда дело доходит до оказания серьезной военной поддержки Украине».

Выступая на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, Шольц заявил, что Берлин «очень быстро» поставил Киеву современные версии Leopard, и теперь другие должны последовать его примеру, особенно те, кто когда-то оказывал давление на Германию. Ранее в течение нескольких недель Шольц сталкивался с растущей критикой со стороны союзников за то, что колебался с поставками танков. В конце концов канцлер Германии уступил - после того, как США согласились отправить свои собственные передовые танки Украине.

Ким Чен Ын призвал к беспрецедентному росту мощи армии

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея «процветает благодаря сильной армии», и призвал наращивать военную мощь страны беспрецедентными темпами. Об этом сообщает ЦТАК.

На торжествах по случаю 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) лидер Северной Кореи подчеркнул, что КНА должна вечно быть «всепобеждающей армией». Ким Чен Ын заявил, что лишь сильные могут обладать честью и достоинством, а самооборона гарантирует КНДР независимость и самостоятельность.

К Болдуину подали иск из-за гибели оператора «Ржавчины»

Члены семьи оператора Галины Хатчинс, убитой выстрелом актера Алека Болдуина во время съемок одной из сцен фильма «Ржавчина», подали иск к актеру. Иск против Болдуина и других участников производства «Ржавчины» был подан в Верховный суд округа Лос-Анджелеса 9 февраля от имени сестры и семьи Хатчинс, сообщает CNBC.