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50 минут назад

Посла Польши вызвали в МИД Белоруссии из-за закрытия КПП

Никита Бородкин

Белоруссия заявила Польше протест из-за закрытия польской стороной контрольно-пропускного пункта «Бобровники» — «Берестовица». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Белоруссия выразила протест Польше после закрытия погранпункта "Бобровники"
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что ранее Польша уведомила Белоруссию о приостановке работы пункта с 14:00 пятницы, 10 февраля. По словам главы МИД страны Мариуша Каминьского, решение принято с учетом «важных интересов государственной безопасности».

В белорусском дипведомстве заявили, что Минск оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования, однако остается открытым для диалога в интересах граждан двух стран. В белорусском МИД считают, что закрытие «Бобровников» повредит европейцам, а Варшава таким образом создает «нечеловеческие» условия для простых граждан и перевозчиков.

Отметим, что сейчас на границе двух стран движение грузового транспорта возможно лишь через КПП «Кукурыки» — «Козловичи», а грузового — через «Тересполь» — «Брест».

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