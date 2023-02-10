Белоруссия выразила протест Польше после закрытия погранпункта "Бобровники"

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши Мартина Войтеховски и заявило ему протест в связи с закрытием пограничного пункта пропуска «Бобровники». Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
«Польскому дипломату было указано на категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе и нарушающего права тысяч граждан Беларуси, Польши и многих других стран», — говорится в сообщении.
В Минске подчеркнули, что действия Варшавы носят антигуманный характер и наносят вред крупным экономическим операторам и мелкому бизнесу.
«Белорусская же сторона оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования», — отметили в МИД Белоруссии.