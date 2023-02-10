На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики

Компания «Укрэнерго» подтвердила факты поражений энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующее заявление она сделала в официальном Telegram-канале.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Отмечается, что в восточном, западном и южном регионах Украины начались перебои с электроснабжением.

«Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи», - указано в сообщении.

Также подчеркивается, что «Укрэнерго» принимает необходимые меры для того, чтобы минимизировать возможные последствия атаки.

Ранее сообщалось, что в ряде украинских областей под удар попали объекты инфраструктуры. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в области зафиксировали около десяти взрывов. Он подчеркнул, что в некоторых районах возникли перебои с электроэнергией.

Также стало известно об ударах в Хмельницкой области.