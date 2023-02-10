На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики

Компания «Укрэнерго» подтвердила факты поражений энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующее заявление она сделала в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что в восточном, западном и южном регионах Украины начались перебои с электроснабжением.
«Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи», - указано в сообщении.
Также подчеркивается, что «Укрэнерго» принимает необходимые меры для того, чтобы минимизировать возможные последствия атаки.
Ранее сообщалось, что в ряде украинских областей под удар попали объекты инфраструктуры. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в области зафиксировали около десяти взрывов. Он подчеркнул, что в некоторых районах возникли перебои с электроэнергией.
Также стало известно об ударах в Хмельницкой области.
С 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.