СМИ: взрывы прогремели в Киеве

Взрывы звучат в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Издание опубликовало видеозапись, на которой слышен свист, а затем сильный удар. И сообщило о нескольких взрывах в столице Украины.
В свою очередь киевская военная администрация предупредила о работе в городе систем ПВО, призвав местных жителей перейти в укрытие.
«Есть сообщения о прилете по ТЭЦ-5 в Голосеевском районе украинской столицы», -пишет телеканал 360.
Сегодня на всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоге. Изначально она была объявлена в Киеве, а также Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Волынской областях, а затем распространена на всю территорию страны.
Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы.