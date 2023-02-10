СМИ: взрывы прогремели в Киеве

Взрывы звучат в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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Издание опубликовало видеозапись, на которой слышен свист, а затем сильный удар. И сообщило о нескольких взрывах в столице Украины.

В свою очередь киевская военная администрация предупредила о работе в городе систем ПВО, призвав местных жителей перейти в укрытие.

«Есть сообщения о прилете по ТЭЦ-5 в Голосеевском районе украинской столицы», -пишет телеканал 360.

Сегодня на всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоге. Изначально она была объявлена в Киеве, а также Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Волынской областях, а затем распространена на всю территорию страны.