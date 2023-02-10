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21 минуту назад

СМИ: взрывы прогремели в Киеве

Алиса Селезнёва

Взрывы звучат в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

СМИ: взрывы прогремели в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание опубликовало видеозапись, на которой слышен свист, а затем сильный удар. И сообщило о нескольких взрывах в столице Украины.

В свою очередь киевская военная администрация предупредила о работе в городе систем ПВО, призвав местных жителей перейти в укрытие.

«Есть сообщения о прилете по ТЭЦ-5 в Голосеевском районе украинской столицы», -пишет телеканал 360.

Сегодня на всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоге. Изначально она была объявлена в Киеве, а также Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Волынской областях, а затем распространена на всю территорию страны.

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы.

В мире,Телеканал "360° Подмосковье",
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