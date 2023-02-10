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31 минуту назад

СМИ сообщили о взрывах в Полтавской и Одесской областях

Елена Прошина

В Кременчуге Полтавской области, а также в Одесской области прогремели взрывы. Об этом пишет Readovka со ссылкой на украинские СМИ.

СМИ сообщили о взрывах в Полтавской и Одесской областях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, судя по всему, удар был нанесен по Кременчугской ТЭЦ. Местные власти пока не дают официальных комментариев. Также есть сведения о том, что в Одессе удар пришелся по Южной ТЭЦ. В результате в западном и южном регионах Украины начались перебои с электроснабжением.

Также есть сведения о взрывах в Кировоградской области Украины. По предварительным данным, работает система ПВО.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, в результате удара был разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Так, сначала сирены звучали в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Волынской областях. Затем воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

В мире,Сергей Лысак,
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