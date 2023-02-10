СМИ сообщили о взрывах в Полтавской и Одесской областях

В Кременчуге Полтавской области, а также в Одесской области прогремели взрывы. Об этом пишет Readovka со ссылкой на украинские СМИ.
Как сообщается, судя по всему, удар был нанесен по Кременчугской ТЭЦ. Местные власти пока не дают официальных комментариев. Также есть сведения о том, что в Одессе удар пришелся по Южной ТЭЦ. В результате в западном и южном регионах Украины начались перебои с электроснабжением.
Также есть сведения о взрывах в Кировоградской области Украины. По предварительным данным, работает система ПВО.
Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, в результате удара был разрушен объект энергетической инфраструктуры.
Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Так, сначала сирены звучали в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Волынской областях. Затем воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.