Зеленский и Дуда встретились в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу и встретился с президентом страны Анджеем Дудой для обсуждения итогов саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе, и предстоящего саммита НАТО. Об этом сообщил представитель польского президента по международной проблематике Марчин Пшидач, его слова приводит ТАСС.