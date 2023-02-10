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1 час назад

Зеленский и Дуда встретились в Польше для обсуждения итогов саммита ЕС и будущих планов

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу и встретился с президентом страны Анджеем Дудой для обсуждения итогов саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе, и предстоящего саммита НАТО. Об этом сообщил представитель польского президента по международной проблематике Марчин Пшидач, его слова приводит ТАСС.

Зеленский и Дуда встретились в Польше
Фото: Ukrainian Presidential Press OfficeUkrainian Presidential Press Office

«Президент Зеленский рассказал президенту Дуде о своей недавней дипломатической деятельности и ряде встреч в Брюсселе и других европейских столицах. Разговор также касался планируемых президентом [Украины] будущих дипломатических шагах и выстраивания повестки перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе», — рассказал Пшидач.

По его словам, главы государств также обсудили текущие вопросы безопасности и необходимость дальнейшей поддержки Украины. Также он отметил, что на следующей неделе состоится встреча польского лидера и генсека НАТО.

В мире,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,НАТО,ЕС,
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