Зеленский и Дуда встретились в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу и встретился с президентом страны Анджеем Дудой для обсуждения итогов саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе, и предстоящего саммита НАТО. Об этом сообщил представитель польского президента по международной проблематике Марчин Пшидач, его слова приводит ТАСС.
«Президент Зеленский рассказал президенту Дуде о своей недавней дипломатической деятельности и ряде встреч в Брюсселе и других европейских столицах. Разговор также касался планируемых президентом [Украины] будущих дипломатических шагах и выстраивания повестки перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе», — рассказал Пшидач.
По его словам, главы государств также обсудили текущие вопросы безопасности и необходимость дальнейшей поддержки Украины. Также он отметил, что на следующей неделе состоится встреча польского лидера и генсека НАТО.