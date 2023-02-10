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21 минуту назад

МИД Китая призвал наказать США за взрывы «Северных потоков»

Ura.Ru

США должны понести наказание, если они в самом деле ответственны за диверсии на «Северных потоках». Об этом заявили в МИД КНР, комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша.

МИД Китая призвал наказать США за взрывы «Северных потоков»
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. За подобные действия необходимо понести ответственность», — сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Ее высказывание на брифинге процитировали в эфире китайского телеканала CCTV.

Взрывы на трубопроводе «Северный поток» случились 26 сентября 2022 года. Газовый оператор сообщил о падении давления сначала на одной ветке газопровода, затем на другой. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты расследования, согласна которым диверсия была совершена по заказу США. Автор расследования заявил, что однажды может выступить в Госдуме РФ, передает телеканал 360.

В мире,Мао Нин,Сеймур Херш,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",
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