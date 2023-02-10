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38 минут назад

Reuters: Финляндия рассмотрит возможность вступления в НАТО отдельно от Швеции

ТАСС

Финляндия может начать процедуру вступления в НАТО без Швеции на фоне роста популярности этой идеи в обществе, если в пятницу депутаты финского парламента решат вопрос о ратификации учредительных договоров альянса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Финляндия рассмотрит возможность вступления в НАТО отдельно от Швеции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, парламентские фракции в Финляндии будут решать, должен ли парламент ратифицировать учредительные договоры НАТО до того, как 3 марта он уйдет на каникулы. Если парламент проголосует за ратификацию договоров, президент должен будет подать заявку в течение трех месяцев, что, как только все члены НАТО также ратифицируют заявку, может привести в итоге к вступлению Финляндии в альянс без Швеции, утверждает агентство.

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пейсти заявлял, что Финляндия готова подождать Швецию для вступления в НАТО, но это не может длиться вечно.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий обеим странам вступить в НАТО.

В Анкаре ранее заявляли, что меморандум, подписанный с Хельсинки и Стокгольмом, не носит окончательного характера и турецкий парламент может не одобрить его, если два государства не выполнят закрепленные в нем обязательства противодействовать террористическим организациям.

В мире,Магдалена Андерссон,Йенс Столтенберг,Парламент Турции,НАТО,
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