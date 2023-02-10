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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

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Взрывы звучат в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Пишут о взрывах в Кривом Роге», - отмечает издание со ссылкой на местных жителей.

При этом глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры, пишет РИА Новости.

«В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения», - написал Лысак в своем Telegram-канале.

Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно онлайн-карте по оповещению населения, сначала сирены прозвучали в Киев, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Волынской областях. Затем воздушная тревога была распространена на всю территорию страны.

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы.

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