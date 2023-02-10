Раскрыты детали визита Зеленского в Париж

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж был незапланированным - «настроение» французских властей изменилось в пользу этой встречи благодаря «триумфальной» поездке Зеленского в Лондон. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Первоначально у президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги были другие планы на среду, 8 февраля. Они собирались провести вечер в театре.

Но по мере того, как начали появляться фотографии «триумфального визита» Зеленского в Лондон, за которым последовала торжественная речь в Вестминстер-холле, а затем и встреча с королем Карлом III, «настроение в Париже изменилось».

«Внезапно стало важно доставить Зеленского и во французскую столицу», - подчеркивает издание.

По словам представителя Елисейского дворца, решение о визите было принято «совершенно спонтанно, на ходу». Несмотря на то, что в ходе двухдневного визита у Зеленского уже были запланированы встречи в Лондоне и Брюсселе, он «смог быстро поужинать в Париже» вечером 8 февраля.

Зеленский, поздно прибывший на ужин - в 22:00, «не удержался от ироничной ссылки» на «спонтанную идею» Макрона организовать встречу, после этого он обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу и поблагодарил его, что тот «нашел время» посетить Париж.

По словам источника издания, команда Зеленского и Елисейский дворец несколько недель вели переговоры об организации визита. Но в итоге конкретного приглашения из Парижа так и не поступило.

По версии Politico, Макрон рассчитывал на нечто большее, чем просто визит Зеленского в рамках европейского турне. Президент Франции хотел, чтобы Зеленский приехал в Париж для «дипломатической инициативы» в годовщину кризиса.

В ходе визита в Париж Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона.