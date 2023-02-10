Зеленского раскритиковали за слова о Шольце

Пользователи сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который пожаловался, что ему приходится заставлять канцлера Германии Олафа Шольца помогать Киеву. Соответствующие комментарии появились в соцсети Twitter.
В интервью журналу Der Spiegel Зеленский пожаловался, что часто сталкивается с нежеланием некоторых стран помогать Киеву поставками западного оружия и техники. Одним из таких государств он назвал Германию.
«Приходится заставлять его [канцлера ФРГ] помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе», — сказал он.
В Twitter раскритиковали Зеленского за слова о Шольце.