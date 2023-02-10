Ким Чен Ын назвал залог процветания страны

Глава КНДР Ким Чен Ын назвал сильную армию залогом для процветания Северной Кореи и призвал наращивать военную мощь страны беспрецедентными темпами. Об этом сообщает ЦТАК.

9 февраля Ким Чен Ын принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия основания Корейской народной армии (КНА).

Лидер КНДР подчеркнул, что словосочетание «всепобеждающая армия» должно стать «вечным именем» для КНА.

«И достоинство, и честь принадлежат только сильному, и справедливость революционного дела может доказать только победа, а также самооборона гарантирует независимость и самостоятельность», - сказал Ким Чен Ын.

Осенью 2022 года Северная Корея официально подтвердила, что обладает ядерным оружием. В КНДР утверждают, что способны поразить этим оружием территорию США.