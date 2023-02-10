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1 час назад

Ким Чен Ын назвал залог процветания страны

Мария Иванова

Глава КНДР Ким Чен Ын назвал сильную армию залогом для процветания Северной Кореи и призвал наращивать военную мощь страны беспрецедентными темпами. Об этом сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын назвал залог процветания страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

9 февраля Ким Чен Ын принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия основания Корейской народной армии (КНА).

Лидер КНДР подчеркнул, что словосочетание «всепобеждающая армия» должно стать «вечным именем» для КНА.

«И достоинство, и честь принадлежат только сильному, и справедливость революционного дела может доказать только победа, а также самооборона гарантирует независимость и самостоятельность», - сказал Ким Чен Ын.

Осенью 2022 года Северная Корея официально подтвердила, что обладает ядерным оружием. В КНДР утверждают, что способны поразить этим оружием территорию США.

В стране приняли декрет «Политика в отношении ядерного оружия», разрешающий властям использовать ядерные бомбы, если против страны применят оружие массового поражения или будет существовать угроза его применения.

В мире,Чен Ким,
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