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29 минут назад

Самолет-разведчик США заметили у места взрыва на «Северных потоках»

Мария Иванова

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал за последствиями взрывов на «Северных потоках» утром 26 сентября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar24.

Самолет-разведчик США заметили у места взрыва на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции случившееся назвали диверсией и начали отдельные расследования.

В феврале 2023-го о собственном расследовании рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Байдена.

Журналист заявил со ссылкой на анонимный источник, что взрывы были организованы американскими водолазами при содействии Норвегии под прикрытием учений BALTOPS 22.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли.

РИА Новости отмечает со ссылкой на данные датских и шведских сейсмологов, что первый взрыв на газопроводе произошел в 02:03 по местному времени 26 сентября.

На Flightradar24 сохранился трек полета P-8A Poseidon, согласно этой информации, американский самолет прибыл в район происшествия ровно через час после взрыва.

P-8A Poseidon подлетел к острову Борнхольм, а позже заправился над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.

Затем Poseidon вернулся к Борнхольму и примерно в 04:45 сделал полный круг «точно над районом взрыва», потом начал снижение и пропал с радаров.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что данные с Flightradar24 подтверждают версию Херша.

«Можно утверждать, что его прибытие в назначенное время, сразу же после совершения теракта, говорит о запланированном заранее полете», - подчеркнул он.

В мире,Сеймур Херш,Игорь Коротченко,
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