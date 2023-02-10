В Одессе произошел взрыв

Взрыв произошел в пятницу вечером в городе Одессе на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

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Сообщение о взрыве пришло уже после того, как в Одессе и Одесской области отменили объявленную ранее по всей Украине воздушную тревогу. Новая тревога не объявлялась.

Звуки взрывов также были слышны вечером в пятницу в городе Чугуев Харьковской области Украины, сообщила ранее "Страна". Воздушная тревога в регионе в тот момент не была объявлена.