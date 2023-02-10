В Одессе произошел взрыв

Взрыв произошел в пятницу вечером в городе Одессе на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".
Сообщение о взрыве пришло уже после того, как в Одессе и Одесской области отменили объявленную ранее по всей Украине воздушную тревогу. Новая тревога не объявлялась.
Звуки взрывов также были слышны вечером в пятницу в городе Чугуев Харьковской области Украины, сообщила ранее "Страна". Воздушная тревога в регионе в тот момент не была объявлена.
Ранее на всей территории Украины трижды объявляли и затем отменяли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Виннице, Ивано-Франковске, Киеве, Харькове, Хмельницком, Одесской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Министр энергетики страны Герман Галущенко позднее сообщил о повреждении объектов электрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях страны. В украинском энергохолдинге "ДТЭК" информировали о повреждении четырех теплоэлектростанций.