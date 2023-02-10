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9 минут назад

СМИ: голландские адвокаты боятся работать с музеями Крыма по «скифскому золоту»

Елена Прошина

Из-за антироссийских санкций адвокаты в Нидерландах боятся сотрудничать с музеями Крыма по делу о «скифском золоте», сообщил посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ: голландские адвокаты боятся работать с музеями Крыма по «скифскому золоту»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно предположить, что позиции крымских музеев, выступающих стороной в процессе, значительно ухудшились в прошлом году из-за сложностей в поиске юристов, способных и готовых представлять их интересы в суде. Голландские адвокаты, как известно, в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС», - пояснил адвокат.

По словам Шульгина, такое положение дел усложняет позицию музеев в этом процессе. Это также может говорить о нарушении принципа равенства сторон в судебном деле.

Ожидается, что Верховный суд Нидерландов вынесет решение по делу 15 сентября.

Напомним, коллекция «скифского золота» с 2014 года находится в музее Алларда Пирсона. Было принято решение не передавать уникальные экспонаты на Крыму, ни Украине до окончательного решения суда. Еще один вариант – стороны должны сами решить вопрос.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче экспонатов Украине, однако музеи Крыма не согласились с этим и подали кассацию.

Ранее Шульгин выразил надежды, что Верховный суд беспристрастно изучит этот вопрос и примет правильное решение относительно коллекции, отменив предыдущее решение суда. При этом он подчеркивал, что решение передать экспонаты Украине является политическим.

В мире,Александр Шульгин,ОЗХО,ЕС,
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